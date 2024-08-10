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Cinsiyet tartışmalarının odağındaki Cezayirli boksör Imane Khelif altın madalya kazandı

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda cinsiyet tartışmalarının odağındaki Cezayirli boksör Imane Khelif altın madalya kazandı. Khelif, Çinli Liu Yang'i yenerek olimpiyat şampiyonu oldu. Tartışmalara neden olan Khelif, dünya gündeminde en çok konuşulan isimlerden biri haline gelmişti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 66 kiloda, cinsiyet tartışmalarının odağındaki Cezayirli boksör Imane Khelif, altın madalya kazandı.

ŞAMPİYON OLDU

Roland-Garros'ta gerçekleştirilen müsabakalarda Çinli Liu Yang'i 5-0 yenen Khelif, olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.
Liu Yang gümüş madalya kazanırken, Yang'in yarı finalde yendiği Tayvanlı Chin Nien Chen ile Imane Khelif'in mağlup ettiği Taylandlı Janjaem Suwannapheng bronz madalya kazanan isimler oldu.

Cinsiyet tartışmalarının odağındaki Cezayirli boksör Imane Khelif altın madalya kazandı

RAKİBİ RİNGDEN ÇEKİLMİŞTİ

Imane Khelif, son 16 turunda İtalyan boksör Angela Carini ile karşılaşmış, Carini müsabakanın 45. saniyesinde ringden çekilmişti. Bu müsabakanın ardından Cezayirli sporcu dünya gündeminde en çok konuşulan isimlerden birisi olarak dikkati çekti. Khelif'in 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gerekli uygunluk kriterlerini karşılayamadığı gerekçesiyle diskalifiye edilmesi hatırlatılırken, Cezayirli sporcunun müsabakalardan çıkarılması için girişimlerde bulunulmuştu.

Kaynak: AA / Spor

Dünya Paris Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Kasım Ekşi:

Abimiz alemin kralı oldu.

26
1
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SMMM:

TAM BİR TRANSFORMERS

22
3
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AZAZİL:

erkeği çıkarıp kadınları dövdürürsen tabiki de şampiyon olur

0
0
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NediyonDegisik:

elini kolunu baglayip erkek boksorkerin icine atacaksin gebertene kadar dovecekler icimin yaglari erirdi.

0
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