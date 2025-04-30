Papara Göztepe, Voleybol Ligi İçin Berre İnce'yi Kadrosuna Kattı

Gelecek sezon Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Papara Göztepe, Berre İnce'yi kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2004 doğumlu Berre İnce'nin libero pozisyonunda oynadığı belirtilerek, "Yetenekli genç oyuncu Berre İnce ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Son olarak Sarıyer Belediyesi forması giyen Berre; Aras Kargo, İstanbul BBSK, Fenerbahçe Medicana ve alt yaş milli takımımızda da forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Berre." ifadeleri kullanıldı.