Panathinaikos, TJ Shorts ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Panathinaikos, TJ Shorts ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Yunan ekibi Panathinaikos, ABD asıllı Kuzey Makedonyalı basketbolcu TJ Shorts ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon THY Euroleague'de 19.0 sayı, 7.3 asist ve 2.6 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Yunan ekibi Panathinaikos, ABD asıllı Kuzey Makedonyalı basketbolcu TJ Shorts ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos, kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Panathinaikos, son olarak Fransız temsilcisi Paris Basketball'da forma giyen ABD asıllı Kuzey Makedonyalı TJ Shorts'u kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Shorts ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon THY Euroleague'de 19.0 sayı, 7.3 asist ve 2.6 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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