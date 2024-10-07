Üye Girişi
Haberler

Özlem Sanem Dilek, İskenderun Maratonu'nu Tamamlayan İlk Kadın Yüzücü Oldu

Özlem Sanem Dilek, İskenderun Maratonu'nu Tamamlayan İlk Kadın Yüzücü Oldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yumurtalık ilçesinden başlayan 4. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'nda Özlem Sanem Dilek, 39 kilometrelik parkuru tamamlayarak yarışmadaki ilk kadın yüzücü oldu. Dilek'e kupa verildi ve yüzücüler İskenderun sahiline ulaştıklarında büyük bir coşkuyla karşılandılar.

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinden başlayan 4'üncü İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'nda Özlem Sanem Dilek, yarışmadaki ilk kadın yüzücü oldu. 39 kilometrelik maratonu tamamlayan Dilek'e kupa verildi.

2 bireysel sporcu ve 5 kişilik bir bayrak takımından oluşan yüzücüler, Yumurtalık kıyısından 4'üncü İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'na başladı. 11 saat 41 dakikada 39 kilometre mesafeyi geçen yüzücüler İskenderun sahiline ulaştı. Ellerinde Türk bayrağı ile denizden çıkan yüzücüleri, İskenderun İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel çiçekle karşılayarak tebrik etti. İskenderun Yelken İhtisas Kulübü'nde düzenlenen törende maratona katılarak parkuru tamamlayan sporculara kupaları takdim edildi. Kupa törenine Sahil Güvenlik Grup Komutanı SG. Yarbay Onur Emir, İskenderun İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, Yelken Kulübü Başkanı Meriç Özkaya da katıldı.

İSKENDERUN MARATONU'NU YÜZEN İLK KADIN

Özlem Sanem Dilek, yarışmadaki ilk kadın yüzücü oldu. 39 kilometrelik maratonu tamamlayan Dilek'e kupa verildi. Törende konuşan Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü Başkanı Ahmet Selamı Vanlı, "Kristal berraklığındaki lacivert suları tüm dünyaya tanıtma gayreti içindeyiz. İki sporcumuz da arkada solo yüzerek yarışmaya tamamladı. 39 kilometreyi tek başlarına yüzdü, bir erkek, bir kadın sporcumuz, bayrak takımımız birer saatlik periyotlarla parkuru tamamladı. İskenderun Körfezi Maratonu'nu yüzen ilk Türk kadın yüzücü Özlem Sanem Dilek oldu. İlk olması hasebiyle de en iyi dereceye sahip kadın yüzücü oldu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Etkinlikler Yumurtalık İskenderun Yaşam Adana Spor

Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber

 Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil

Toplumun sinir uçlarına dokunan platform bakanlığın radarına girdi

 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Türk siyaseti bir ekol ismini daha kaybetti
Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 7 Ekim Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi! İslam Memiş altın ile ilgili ne dedi? Altın yükselecek mi? Murat Zorluoğlu kimdir? Murat Zorluoğlu kaç yaşında, nereli? Babalar Günü ne zaman 2025? ''Babalar Günü'' hangi güne denk geliyor? Kötü Kan dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Kötü Kan dizisi neden bitiyor? Sıla bebek öldü mü? Sıla bebek neden öldü? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 7 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Recai Kutan kimdir? Recai Kutan ne zaman öldü, hastalığı neydi? Recai Kutan öldü mü, neden öldü? Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın hastalığı nedir? SON DAKİKA: Hamas, Tel Aviv'e mi saldırıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.