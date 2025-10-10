Haberler

Milli yıldızımız 1.5 sene sonra geri döndü

Milli yıldızımız 1.5 sene sonra geri döndü
İtalya-Türkiye maçında yaşadığı ağır sakatlığın ardından yaklaşık 1.5 yıldır sahalardan uzak kalan Ozan Kabak, futbola yeniden adım attı. Milli futbolcudan gelen bu haber hem kulübünü hem de Türk futbolseverleri sevindirdi.

İtalya- Türkiye maçında yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 1.5 yıldır sahalardan uzak kalan Ozan Kabak'tan sevindirici haber geldi.

1.5 YIL SONRA İLK MAÇINA ÇIKTI

A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı hazırlık maçında çapraz bağları kopan Ozan Kabak, uzun süren rehabilitasyon sürecinin ardından yeşil sahalara döndü. Hoffenheim forması giyen 25 yaşındaki stoper, milli maç arasında takımının Kaiserslautern ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı.

HOFFENHEIM'DAN FARKLI GALİBİYET

Basına kapalı oynanan mücadelede Hoffenheim, Dietmar Hopp Stadyumu'nda rakibini 4-0 mağlup etti. Mavi-beyazlı ekibin gollerini 9. dakikada Tim Lemperle, 47. dakikada Arthur Chaves, 56. dakikada Ihlas Bebou ve 68. dakikada Grischa Prömel kaydetti.

OZAN İLK YARI FORMA GİYDİ

Yaklaşık 1.5 yıl aradan sonra ilk kez forma giyen Ozan Kabak, mücadeleye ilk 11'de başladı ve ilk yarıyı tamamladı. Milli futbolcu, ikinci yarının başında Valentin Lassig'e yerini bıraktı.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR

Geçtiğimiz sezonu sakatlığı nedeniyle tamamen kaçıran Ozan Kabak, bu sezon yalnızca Eintracht Frankfurt maçında kadroya girmiş ancak süre alamamıştı. Deneyimli savunmacının Hoffenheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

500

