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Osmaniye Kadirli'de Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız öğrenciler futbol maçı yaptı

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Osmaniye Kadirli'de Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız öğrenciler futbol maçı yaptı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında kız öğrenciler arasında futbol müsabakası düzenlendi. Sentetik sahada oynanan maçın başlama vuruşunu Kaymakam Erdinç Dolu yaptı; müsabaka beraberlikle sonuçlandı ve oyunculara hediye verildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, "Dünya Kız Çocukları Günü" kapsamında, kız öğrenciler arasında futbol müsabakası yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, sentetik sahada düzenlenen müsabakanın başlama vuruşunu Kaymakam Erdinç Dolu yaptı.

İki takımın karşılaştığı maç, beraberlikle sonuçlandı.

Kaymakam Dolu, sportif etkinliklerin kız çocuklarının güçlenmesi için önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından her iki takımın oyuncularına hediye verildi.

Kaynak: AA
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