Osmaniye'de Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı

OSMANİYE'de Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague şampiyonluğu coşkuyla kutlandı.

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Final Four finalinde Fransız temsilcisi AS Monaco ile karşılatığı maçı taraftarlar, Devlet Bahçeli Meydanı Atatürk Anıtı önünde Osmaniye Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda izledi. Fenerbahçe Beko'nun, 81-70 galip tamamladığı maçın ardından meydanda büyük bir sevinç yaşandı. Taraftarlar meşaleler yakıp, havai fişekler eşliğinde şampiyonluğu coşkulu kutladı. Kutlamalar, araçlarla şehir turu atılmasıyla gece boyunca devam etti.