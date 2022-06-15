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Oryantiring hakem kursu tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Oryantiring hakem kursu tamamlandı

Oryantiring spor dalındaki hakem eksiğini gidermek için Malatya'da düzenlenen Oryantiring Aday Hakem Kursu tamamlandı.

Oryantiring spor dalındaki hakem eksiğini gidermek için Malatya'da düzenlenen Oryantiring Aday Hakem Kursu tamamlandı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Aday Hakem Kursu Gençlik Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonunda yapıldı. 74 aday hakem kursiyerlerin katılımı ile iki gün yapılan kurs başarı ile sona erdi.

Harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan bir spor dalı olan Oryantiring Aday Hakem Kursunda başarılı olanlar, sportif faaliyetlerde hakem olarak görev yapacak. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

gençlik Malatya Spor Haberler

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