Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Öğrencilere Yardım Etti

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Lebibe Ergin Karlıbel Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilere yemek hazırlamak için mutfağa girdi. Öğrencilere yöresel yemekler ve mutfak bilgileri aktarıldı.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, bin 713 öğrencinin kaldığı Lebibe Ergin Karlıbel Kız Öğrenci Yurdu'nda mutfağa girerek, öğrenciler için yemek hazırlanmasına yardım etti.

Ordu Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencileri Safiye Toydemir ve Duygu Koç ile birlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilere akşam yemeği hazırlamak için mutfağa giren İl Müdürü Mustafa Genç, mutfak şefi Selim Özkan ve ekibinden bilgi aldı.

Öğrencilere, yemeklerin yapılış aşamasından servis aşamasına kadar olan süreçle ilgili bilgiler verilirken, sonrasında da akşam yemeğini hazırlandı. İl Müdürü Genç, yemek yapımı esnasında öğrencilerin merak ettikleri konularla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Genç, öğrencilere memleketi Ordu mutfağından bilgiler verirken, Kahramanmaraşlı Duygu ve Gaziantepli Safiye de kendi mutfaklarından yöresel yemekleri ile ilgili püf noktalarını paylaştı. Yemeklerin hazırlıklarının bitmesiyle birlikte gastronomi bölümü öğrencileriyle beraber yemek servisi yapılırken, hep birlikte akşam yemeği yenildi.

Bin 713 öğrencinin kaldığı yurtta sağlıklı yemek ve temiz yemek için sürekli olarak denetimlerin devam ettiğini ve diyetisyenlerin sürekli olarak kontroller yaptığını söyleyen İl Müdürü Mustafa Genç, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Kız Öğrenci Yurdunda bin 713 tane gencimiz öğrenim hayatını sürdürüyor. Yurdumuz mutfağında bin 713 öğrencimize her gün sabah kahvaltısı ve akşam yemeği çıkıyor. Bizler de öğrencilerimiz için hazırlanacak olan yemek için mutfakta eşlik edeceğiz. Özellikle öğrencilerimizin sağlıklı ve temiz bir ortamda beslenmelerine gayret ediyoruz" diye konuştu. - ORDU