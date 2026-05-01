ORA Arena'daki boks gecesi öncesi tansiyon yükseldi

Loca Fight Clup tarafından Bahçelievler ORA Arena'da düzenlenecek boks müsabakaları öncesinde sporcular yüz yüze geldi. Gerçekleştirilen yüz yüze karşılaşmalarda bazı boksörler arasında gerginlik yaşanırken, güvenlik görevlileri araya girerek tarafları ayırdı.

Organizatör Kürşat Şahin öncülüğünde Loca Fight Clup organizasyonu tarafından yarın ORA Arena'da gerçekleştirilecek uluslararası boks müsabakaları öncesinde sporcular Bahçelievler'de bir araya geldi. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen boksörlerin katıldığı programda, müsabaka öncesi yüz yüze karşılaşmalar yapıldı. Rakipleriyle karşı karşıya gelen sporcular, birbirlerine meydan okuyarak yarın yapılacak karşılaşmalar öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Program sırasında bazı boksörler arasında gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine bazı sporcular rakiplerinin üzerine yürürken, güvenlik görevlileri araya girerek tarafları ayırdı. Kısa süreli yaşanan gerginlik sonrası sporcular sakinleştirilirken, organizasyon programı kontrollü şekilde devam etti. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen boksörler, yarın ringe çıkarak kozlarını paylaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı