Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçının ardından

EuroLeague Dörtlü Final ilk maçında Fenerbahçe Beko'yu 79-61 yenerek finale yükselen Olympiakos'un başantrenörü Georgios Bartzokas, 40 dakika boyunca takımının istediklerini sahaya yansıttığını belirtti.

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final ilk maçında Fenerbahçe Beko'yu 79-61 mağlup ederek finale yükselen Yunanistan ekibi Olympiakos'ta başantrenör Georgios Bartzokas, 40 dakika boyunca tüm istediklerini sahaya yansıttıklarını söyledi.

Bartzokas, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galip gelerek finale yükseldikleri için oyuncularını ve taraftarı tebrik eden Yunan başantrenör, "İlk adımı attık. Takım olarak oynamak çok önemliydi. Maçın başından itibaren oyunu kontrol ettik. Çok iyi bir takım olan Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadık. 40 dakika boyunca çok iyi savunma yaptık. İkinci yarıda özellikle topu daha fazla dolaştırdık. Çok fazla sayı şansı bulduk. Onların yaptığı tüm şutlara el kaldırdık. Bugün takım olarak her şeye yanıt verdik. Şimdi finali bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
