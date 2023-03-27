Eski futbolcu Cesar, Jorge Jesus ile Brezilya Milli Takımı hocalığı için görüştüğü iddialarını yalanladı

Adı sık sık Brezilya Milli Takımı ile anılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, Portekiz'de bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

"FEDERASYONUN BİR TEMSİLCİSİ DEĞİLİM"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus ile görüşme yaptığı iddia edilen Julio Cesar, "Brezilya Futbol Federasyonu'nun temsilcisi olarak, teknik direktör Jorge Jesus ile görüştüğüm yönünde çıkan haberler doğru değildir. Ben yıllardır Lizbon'da yaşayan biriyim. Öncelikle federasyondan kimse benden bu yönde herhangi bir yardım veya arabuluculuk talebinde bulunmamıştır. Federasyonun bir temsilcisi değilim. Ben sadece Brezilya Milli Takımı'nda oynamış biriyim." dedi.

"JORGE JESUS ÇOK DEĞER VERDİĞİM BİRİ"

Cesar ayrıca yaptığı açıklamada, "Eğer bir federasyon başkanı Ednaldo Rodrigues herhangi bir durumda benden yardım isterse ederim. Çünkü, Brezilya futbolu benim tutkumdur. Şu ana kadar böyle bir şey olmadı. Jorge Jesus, çok değer verdiğim biri ve benim arkadaşım. Benfica'da teknik direktörümdü ve kendisiyle harika olan ilişkim devam ediyor.