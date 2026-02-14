Haberler

Okul Sporları Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Osmaniye'de başladı

Okul Sporları Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Osmaniye'de başladı
Güncelleme:
Osmaniye'de düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Grup Müsabakaları'na 332 sporcu katılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Kadir Dündar, katılımcılara başarılar diledi.

Okul Sporları Bilek Güreşi Grup Müsabakaları, Osmaniye'de başladı.

Tosyalı Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyona, Osmaniye Adana, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Elazığ'dan 332 sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Kadir Dündar, açılış töreninde, farklı şehirlerden gelen genç sporcuları ve antrenörleri Osmaniye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Sporun birleştirici gücünü önemsediklerini ifade eden Dündar, tüm katılımcılara müsabakalarda başarı diledi.

İki gün sürecek müsabakalarda sporcular, sağ ve sol kol kategorilerinde yarışacak.

