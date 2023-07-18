Oklahoma City Thunder, Vasilije Micic ile sözleşme imzaladı

NBA takımlarından Oklahoma City Thunder, A. Efes forması giyen Sırp oyun kurucu Vasilije Micic ile sözleşme imzaladı. Micic, 5 yıl boyunca A. Efes'te oynadı ve Euroleague şampiyonluğu yaşadı.

NBA takımlarından Oklahoma City Thunder, son olarak A. Efes forması giyen Sırp oyun kurucu Vasilije Micic ile sözleşme imzaladı.

Vasilije Micic'in yeni takımı belli oldu. NBA Batı Konferansı ekiplerinden Oklahoma City Thunder, A. Efes'ten ayrılan Sırp oyun kurucu Vasilije Micic'i kadrosuna kattı. Thunder'dan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki basketbolcuyla çok yıllı sözleşme imzalandığı kaydedildi.

5 yıldır A. Efes forması giyen Sırp oyun kurucu, lacivert-beyazlı takımla 2021 ve 2022 yıllarında Euroleague şampiyonluğu yaşadı. Micic, iki kez de Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. - İSTANBUL