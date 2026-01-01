Haberler

Shai Gilgeous-Alexander'ın 30 sayısı, Thunder'ı üst üste 3. galibiyete taşıdı

NBA'de Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 30 sayılık performansıyla Portland Trail Blazers'ı 124-95 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Thunder, bu sezon oynadığı 34 maçta 29. galibiyetini alarak Batı Konferansı'nın lideri oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 30 sayıyla öne çıktığı maçta Portland Trail Blazers'ı 124-95 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Thunder'ın ev sahibi olduğu maçta Gilgeous-Alexander, Blazers'a karşı 30 sayı, 2 ribaunt, 6 asist ve 4 top çalma ile oynadı. Blazers'ta ise Sidy Cissoko 19 sayı, Deni Avdija ise 17 sayı kaydetti.

Oynadığı 34 müsabakada 29. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Thunder, sezonun en fazla maç kazanan takımı konumunda bulunuyor.

Champagnie'den 11 üçlükle 36 sayılık kariyer rekoru

San Antonio Spurs konuk ettiği New York Knicks'i 134-132 mağlup ederken Spurs'ta Julian Champagnie, 11 üçlük ile kendi adına NBA kariyer rekoru olan 36 sayıya ulaştı.

Spurs'ta Victor Wembanyama ise sakatlanarak çıktığı karşılaşmanın 24. dakikasına kadar 31 sayı, 13 ribaunt ile "double-double" yaparak galibiyete katkı verdi.

Knicks'te ise Jalen Brunson, 29 sayı kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
