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Okan Buruk, Victor Nelsson'u azarladı

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UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Victor Nelsson krizi büyümeye devam ediyor. İkinci yarıda oyuna girmek için kenara gelen Danimarkalı oyuncunun üstünü çıkarmaması sonrası teknik direktör Okan Buruk deliye döndü. Buruk'un Nelsson'u azarladığı görüldü.

Süper Lig devi Galatasaray'ın son anlarda yediği golle Malmö ile 2-2 berabere kaldığı maçta Victor Nelsson'un tavırları Okan Buruk'u delirtti.

NELSSON'UN YAPTIĞINI GÖRÜNCE DELİRDİ

Mücadeleden sonra ortaya çıkan görüntülerde sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson, ikinci yarıda oyuna gireceği sırada Okan Buruk'u sinirlendirdi. Oyuna girmek için kenara gelen yıldız futbolcunun üstünü çıkarmaması sonrası Okan Buruk sinirlendi.

Ekranlara yansıyan görüntülerin ardından Nelsson'un davranışlarına eleştiriler geldi. Bu sezon yedek kaldığı için sorun çıkaran deneyimli ismin, devre arasında başka takıma gitmesi gündemde.

Okan Buruk, Victor Nelsson'u azarladı
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

nelson aldırma.karşında yeryüzünün en adi insanı duruyor.sen karakterini bozma.

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Haber YorumlarıUmit Akar:

Nelson, Ziyech ve Batshuayi'de al. Defol Git !

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Soyun dedi !

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