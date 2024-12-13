Okan Buruk, Victor Nelsson'u azarladı
UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Victor Nelsson krizi büyümeye devam ediyor. İkinci yarıda oyuna girmek için kenara gelen Danimarkalı oyuncunun üstünü çıkarmaması sonrası teknik direktör Okan Buruk deliye döndü. Buruk'un Nelsson'u azarladığı görüldü.
Süper Lig devi Galatasaray'ın son anlarda yediği golle Malmö ile 2-2 berabere kaldığı maçta Victor Nelsson'un tavırları Okan Buruk'u delirtti.
NELSSON'UN YAPTIĞINI GÖRÜNCE DELİRDİ
Mücadeleden sonra ortaya çıkan görüntülerde sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson, ikinci yarıda oyuna gireceği sırada Okan Buruk'u sinirlendirdi. Oyuna girmek için kenara gelen yıldız futbolcunun üstünü çıkarmaması sonrası Okan Buruk sinirlendi.
Ekranlara yansıyan görüntülerin ardından Nelsson'un davranışlarına eleştiriler geldi. Bu sezon yedek kaldığı için sorun çıkaran deneyimli ismin, devre arasında başka takıma gitmesi gündemde.