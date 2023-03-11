Okan Buruk tercihleriyle ters köşeye yatırdı! Zaniolo'yu bekleyen taraftarlara cevap

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Trabzonspor maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Buruk, Leo Dubois, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Sam Adekugbe, Yunus Akgün ve Juan Mata'ya görev verdi. 13 maç sonra Yunus'a ilk 11'de şans veren Buruk'un bu hamlesi herkese sürpriz oldu. Buruk, Zaniolo için "Hazır değil" dedi.

Galatasaray'da Trabzonspor maçının 11'ine göre Kasımpaşa karşısında 3 değişiklik görüldü. Sam Adekugbe, ilk maçında 11'de görev aldı. Leo Dubois, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Sam Adekugbe, Yunus Akgün ve Juan Mata'ya görev geldi.

MUSLERA İLK 11'DE

Galatasaray'ın son oynadığı Trabzonspor maçında Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sakatlık yaşamış, oyuna devam edememişti. Lige verilen arada tedavisi tamamlanan Muslera, Kasımpaşa mücadelesinde 11'de yer aldı.

ADEKUGBE SİFTAH YAPTI

Galatasaray'ın ikinci transfer döneminde Hatayspor'dan kiralık olarak kadrosunda kattığı Kanadalı futbolcu Sam Adekugbe, Kasımpaşa karşısında 11'de yer aldı. Adekugbe, böylece ilk resmi maçında 11'de görev aldı.

ZANİOLO YEDEK, YUNUS 13 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Okan Buruk, Yunus Akgün'e Kasımpaşa karşılaşmasında 11'de şans verdi. Yunus ligde sonra olarak 10. haftada 15 Ekim 2022 tarihinde deplasmanda oynanan Kayserispor müsabakasında 11'de görev almıştı. Genç futbolcu böylece hükmen kazandıkları Gaziantep FK hariç 13 maç sonra 11'de başladı. Yeni transfer Zaniolo yedekler arasında yer aldı.

"ZANİOLO HAZIR DEĞİL"

Okan Buruk yeni transferin neden ilk 11'de olmadığıyla ilgili yöneltilen soruya, "Zaniolo şu an 90 dakikayı bitirecek durumda değil. 12 Ocak'tan sonra ilk defa 45 dakika oynadı hazırlık maçında. Bu maçın ilerleyen dakikalarında onu da kullanmayı düşünüyoruz" cevabını verdi.