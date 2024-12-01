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Okan Buruk'tan hakem Oğuzhan Çakır'a sahanın ortasında olay yaratacak sözler: Sen ancak 1. Lig'de maç yönetirsin

Okan Buruk'tan hakem Oğuzhan Çakır'a sahanın ortasında olay yaratacak sözler: Sen ancak 1. Lig'de maç yönetirsin
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 2-2 berabere biten Eyüpspor maçında karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır'a "Hocam, sen ancak 1. Lig'de maç yönetirsin" dediği iddia edildi. Buruk ile Çakır, sarı-kırmızılıların 3-3 biten Kasımpaşa müsabakasında da benzer bir olay yaşamıştı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile taraftarı önünde 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır'a sert sözlerle tepki gösterdiği iddia edildi.

"SEN ANCAK 1. LİG'DE MAÇ YÖNETİRSİN"

Okan Buruk'un sarı-kırmızılı tribünlerin de kararlarına tepki gösterdiği Oğuzhan Çakır'a maç içerisinde "Hocam, sen ancak 1. Lig'de maç yönetirsin" dediği öne sürüldü. Öte yandan Buruk'un karşılaşmanın ardından hakeme olan sitemine devam ettiği ve tribünlere işarette bulunduğu görüldü.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANDI

Daha önce 3-3 biten Galatasaray - Kasımpaşa maçında düdük çalan Oğuzhan Çakır'a konuk ekip lehine çaldığı düdük sonrası Okan Buruk'un "Hocam bu penaltıyı verirsen burada maç yönetemezsin" dediği iddia edilmişti.

TFF BAŞKANI, "O HAKEM GALATASARAY MAÇINA GİDECEK" DEMİŞTİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayında "Bakalım o hakem ne zaman Galatasaray maçına gidecek, bana göre en büyük ceza o, Okan Buruk'un onu çiçekle karşılaması lazım" demişti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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