Okan Buruk tam 7 futbolcunun kalemini kırdı

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yeni sezonun kadro planlamasına başladı. Takımdan ayrılacak isimler üzerinde de çalışan başarılı teknik adam, 7 futbolcunun biletini kesti.

7 İSMİN KALEMİNİ KIRDI

An itibarıyla kadrosunda 17 yabancı bulunduran Galatasaray'da yapılacak transferlerle bu sayının daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mevcut durumda dahi en az 3 isimle vedalaşması gereken Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, Milliyet'in haberine göre 7 yabancı futbolcunun biletini kesti.

İşte o isimler;

Okan Buruk'un yeni sezonda kadroda düşünmediği ve ayrılık kararı alınan yabancı futbolcuların Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson, Carlos Cuesta, Elias Jelert, Derrick Köhn, Alvaro Morata ve Mathias Ross olduğu belirtildi.