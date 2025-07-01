Okan Buruk tam 7 futbolcunun kalemini kırdı

Okan Buruk tam 7 futbolcunun kalemini kırdı
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Okan Buruk tam 7 futbolcunun kalemini kırdı
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezon kadro planlamasında 7 futbolcunun biletini kesti. Okan Buruk'un yeni sezonda kadroda düşünmediği futbolcular; Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson, Carlos Cuesta, Elias Jelert, Derrick Köhn, Alvaro Morata ve Mathias Ross.

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yeni sezonun kadro planlamasına başladı. Takımdan ayrılacak isimler üzerinde de çalışan başarılı teknik adam, 7 futbolcunun biletini kesti.

7 İSMİN KALEMİNİ KIRDI

An itibarıyla kadrosunda 17 yabancı bulunduran Galatasaray'da yapılacak transferlerle bu sayının daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mevcut durumda dahi en az 3 isimle vedalaşması gereken Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, Milliyet'in haberine göre 7 yabancı futbolcunun biletini kesti.

İşte o isimler;

Okan Buruk'un yeni sezonda kadroda düşünmediği ve ayrılık kararı alınan yabancı futbolcuların Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson, Carlos Cuesta, Elias Jelert, Derrick Köhn, Alvaro Morata ve Mathias Ross olduğu belirtildi.

Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHamdi Baba :

Nelsson hariç diğerlerini geç

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