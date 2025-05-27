Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Süper Lig'de 25. kez şampiyon olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, kutlamalarda ıslıklanan oyuncusu Efe Akman ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'KUTLAMALARDA ISLIKLANACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'

Ekol TV'ye konuşan Okan Buruk, yaşanan ıslıklama olayıyla ilgili, "Efe'nin (Akman) ıslıklandığını duymadım. Program uzadığı için benzer tepkiler herkese oldu. Şampiyonluk kutlamasında bir futbolcunun ıslıklanacağını düşünmüyorum. O kadar da akıl tutulması yaşanmış olamaz herhâlde.' dedi.

'ROMA BİZE EFE AKMAN'I SORDU'

Serie A devi Roma'nın Galatasaray'ın Zaniolo transferi döneminde kendilerinden Efe Akman'ı istediklerini dile getirerek, 'Biz Roma'dan Zaniolo'yu alırken, Roma bize ilk olarak Efe Akman'ı sordu. 'İlk satın alma hakkını bize verin.' dediler.' şeklinde konuştu.

'ÜÇ KİŞİ YAZIYOR DİĞERLERİ ETKİLENİYOR'

Yaşanan tatsız olayın sosyal medya etkisiyle olduğunu dile getiren Buruk, 'Yeteneği ve başarısı olmayan biri burada yer alamaz. Maalesef bu durum, sosyal medya etkisiyle yaşanıyor. Üç kişi yazıyor, diğerleri onlardan etkileniyor." yorumunu yaptı.