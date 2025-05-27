Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okan Buruk, şampiyonluk kutlamalarında ıslıklanan Efe Akman'ın peşinde olan dünya devi takımı açıkladı. Buruk yaptığı açıklamada, ''Biz Roma'dan Zaniolo'yu alırken, Roma bize ilk olarak Efe Akman'ı sordu. 'İlk satın alma hakkını bize verin.' dediler.'' dedi.

Süper Lig'de 25. kez şampiyon olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, kutlamalarda ıslıklanan oyuncusu Efe Akman ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'KUTLAMALARDA ISLIKLANACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'

Ekol TV'ye konuşan Okan Buruk, yaşanan ıslıklama olayıyla ilgili, "Efe'nin (Akman) ıslıklandığını duymadım. Program uzadığı için benzer tepkiler herkese oldu. Şampiyonluk kutlamasında bir futbolcunun ıslıklanacağını düşünmüyorum. O kadar da akıl tutulması yaşanmış olamaz herhâlde.' dedi.

Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

'ROMA BİZE EFE AKMAN'I SORDU'

Serie A devi Roma'nın Galatasaray'ın Zaniolo transferi döneminde kendilerinden Efe Akman'ı istediklerini dile getirerek, 'Biz Roma'dan Zaniolo'yu alırken, Roma bize ilk olarak Efe Akman'ı sordu. 'İlk satın alma hakkını bize verin.' dediler.' şeklinde konuştu.

'ÜÇ KİŞİ YAZIYOR DİĞERLERİ ETKİLENİYOR'

Yaşanan tatsız olayın sosyal medya etkisiyle olduğunu dile getiren Buruk, 'Yeteneği ve başarısı olmayan biri burada yer alamaz. Maalesef bu durum, sosyal medya etkisiyle yaşanıyor. Üç kişi yazıyor, diğerleri onlardan etkileniyor." yorumunu yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Melih Mahmutoğlu'ndan üstü açık otobüste Galatasaray'a gönderme

Otobüsteki kutlamalarda yaptığı paylaşımla Galatasaraylıları kızdırdı
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim

Şampiyon dananın sahibi: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıERTUĞRUL ERSOY:

Hiç bir dikim olmaz bu efe akman denen balondan

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMelike Taştan:

Efe ve ailesi mi senden böyle konuşmanı rica etti Okan efendi. Yemişiz sizin palavranızı, Galatasaray taraftarını kandıramazsınız Efe Akman ın ne olduğunu biz çok iyi biliyoruz...

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başıboş köpek, hastane kafeteryasına tuvaletini yaptı

Hastanede skandal görüntü
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi

Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak müjdeli haberi verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası

Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne

Tepkilerin odağındaki dizide skandal sahne
ABD, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e 90 bin tondan fazla silah ve askeri teçhizat gönderdi

ABD'den Gazze'ki katliamlara tam destek! 90 bin ton teslim edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah

Erdoğan "En büyük günah" deyip resti çekti: Asla kabul edilemez
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak

Trump'ın şirketinden piyasaları sallayacak "yatırım" kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.