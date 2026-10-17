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Okan Buruk, Gençlerbirliği maçında Barcelona 11’ine göre 4 değişiklik yaptı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda Gençlerbirliği ile oynanan Süper Lig maçında Barcelona 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı. Buruk, Jakobs, Torreira, Leao ve Yunus Akgün’ün yerine Sallai, Abdülkerim, Sara ve Sane’ye görev verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Barcelona müsabakasının 11'ine göre Gençlerbirliği maçında 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Barcelona maçının 11'ine göre Başkent ekibi karşısında 4 değişiklik yaptı. Buruk; Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Rafael Leao ve Yunus Akgün'ün yerine Roland Sallai, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Leroy Sane'ye görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu kırmızı kart cezasından, Wilfried Singo ise tedavisi devam ettiğinden dolayı kadroda bulunmuyor.

Roland Sallai 2 maç sonra 11'de

Sarı-kırmızılılarda sağ bekte Macar futbolcu Roland Sallai'ye görev aldı. Son olarak milli maçlar için verilen aradan önce deplasmandaki Trabzonspor karşılaşmasında 11'de oynayan Sallai, Kasımpaşa mücadelesinin kadrosunda yer alırken, Barcelona karşısında ise sonradan oyuna dahil oldu. 29 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği müsabakasıyla 2 maç sonra 11'de başladı. Son 2 karşılaşmada ise sağ bekte Barış Alper Yılmaz oynamıştı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Rafael Leao, Renato Nhaga ve Kazımcan Karataş bekledi.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Erdoğan Ünver'in vefatı ve İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde yaşanan can kayıpları nedeniyle müsabaka öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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