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Okan Buruk, Galatasaray başında Fenerbahçe ile 12. derbisine Süper Lig'de çıkacak

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Okan Buruk, Galatasaray başında Fenerbahçe ile 12. derbisine Süper Lig'de çıkacak
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray başında Fenerbahçe ile çıktığı 11 derbide 1'i hükmen 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Pazartesi Süper Lig'de oynanacak derbiyle 12. maçına çıkacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ile 11 kez karşılaştı. Buruk, bu derbilerde 1'i hükmen olmak üzere 6 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-lacivertlilere karşı 12. derbisine çıkacak.

2022 yılında sarı-kırmızılıların başına geçen Buruk, Fenerbahçe ile oynadığı 11 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 6 galibiyet aldı. Deneyimli teknik adam, diğer mücadelelerde ise 3 defa berabere kalırken, 2 kez de mağlup oldu.

Fenerbahçe ile 24 kez karşılaştı

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu. Buruk'un çalıştırdığı takımlar, bu maçlarda 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

Okan Buruk'un, Galatasaray teknik direktörü olarak Fenerbahçe ile oynadığı derbiler şöyle:

26.04.2026

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

10.01.2026

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 2 (Süper Kupa)

01.12.2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 (Lig)

02.04.2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Türkiye Kupası)

24.02.2025

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)

19.05.2024

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)

07.04.2024

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Kupa - hükmen)

24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)

04.06.2023

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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