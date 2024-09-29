OGM Ormanspor-Zonguldakspor Basketbol Maçı Ertelendi
ING Kadınlar Basketbol Ligi'nin açılış haftasında OGM Ormanspor ile Zonguldakspor Basketbol takımları arasındaki karşılaşma, konuk ekibin sahaya çıkmaması nedeniyle ertelendi. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun nihai kararı bekleniyor.
ING Kadınlar Basketbol Ligi'nin ilk haftasında OGM Ormanspor-Zonguldakspor Basketbol 67 karşılaşması, konuk ekibin sahaya çıkmaması nedeniyle ertelendi.
Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanması planlanan maça Zonguldak ekibi gelmedi.
Belirlenen sürede konuk ekibin sahaya çıkmaması sebebiyle maçın başhakemi Can Mavisu karşılaşmayı erteledi.
Müsabakayla ilgili OGM Ormanspor'un hükmen 20-0 galip ilan edilmesi beklenirken nihai kararı Türkiye Basketbol Federasyonu verecek.