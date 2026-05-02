Haberler

Nuri Şahin: Hak edilmiş mağlubiyet, şansımızı zorlayacağız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Fenerbahçe maçında hak edilen mağlubiyet aldıklarını belirterek, Avrupa kupaları için kalan haftalarda şanslarını sonuna kadar zorlayacaklarını söyledi.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Fenerbahçe maçında hak edilen mağlubiyet aldıklarını belirterek, Avrupa kupaları için kalan haftalarda şanslarını sonuna kadar zorlayacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şahin, "Hak edilmiş mağlubiyet. İlk 5 dakikası maça fena girmedik. Normal oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Bu tarz maçlarda anları çok iyi oynaman gerekiyor. O anlarda bugün yanlış kararlar verdik. 3 defa kaptırdığımız toplarda golü yedik. Elimizde çok büyük avantajı Göztepe'ye vermiş olduk. Kalan haftalarda şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Haftaya çok zor bir maçımız var. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'a Samsun'da soğuk duş! Fenerbahçe ile puan farkı 4'e indi

Galatasaray Samsun'da fark yedi! Puan farkı 4'e indi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğulları iki gence kurşun yağdırdı, aileleri basın mensuplarına çıkıştı: Daha 18 yaşında, çekmeyin

Oğulları iki gence kurşun yağdırdı, aileleri bambaşka kişilere çıkıştı
Maça damga vuran pozisyon! Atsa takımı Süper Lig'e çıkacaktı

Maça damga vuran pozisyon! Atsa takımı Süper Lig'e çıkacaktı

Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim

Ayağıyla prim kasan sözde fenomenden skandal savunma

Amedspor'u şampiyon yapan Diagne'den Süper Lig'e gözdağı

Amedspor'u şampiyon yaptı, gözünü Süper Lig'e dikti
Oğulları iki gence kurşun yağdırdı, aileleri basın mensuplarına çıkıştı: Daha 18 yaşında, çekmeyin

Oğulları iki gence kurşun yağdırdı, aileleri bambaşka kişilere çıkıştı
Çekiciyi önce üzerlerine sürdü, sonra sopayla saldırdı

Önce koca çekiciyi üzerlerine sürdü, sonra sopayla saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu