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Novak Djokovic Roma Turnuvasından Çekildi

Novak Djokovic Roma Turnuvasından Çekildi
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Tarihte en fazla grand slam kazanan Sırp tenisçi Novak Djokovic, 100. şampiyonluğu hedefiyle katılmayı düşündüğü Roma'daki ATP Masters 1000 Turnuvası'ndan çekildi.

Tarihte 24 kezle en fazla grand slam tenis turnuvası kazanan ve teklerde 100. şampiyonluğu hedefleyen 37 yaşındaki Sırp Novak Djokovic, Roma'daki ATP Masters 1000 Turnuvası'ndan çekildi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği'nin (ATP) açıklamasında, Djokovic'in İtalya'nın başkenti Roma'da 7 Mayıs'ta başlayacak turnuvadan çekildiği duyuruldu.

Madrid Açık'taki ilk maçında geçen cumartesi günü yenilerek turnuvadan erken elenen, Roma'daki turnuvadan çekilme nedeni ise bilinmeyen, ATP 1000 Masters turnuvalarında finale çıkan en yaşlı tenisçi ünvanının sahibi Djokovic'in teklerde 99 şampiyonluğu bulunuyor.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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