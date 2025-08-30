Nilüfer Belediyesi Süper Lig'e Galibiyetle Başladı
Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü, deplasmanda Önallar Giresunspor'u 29-22 mağlup etti. İlk yarıyı 14-13 önde kapatan Nilüfer, ikinci yarıda farkı açarak galibiyeti elde etti.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü, deplasmanda Önallar Giresunspor'u 29-22 yendi.
Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını konup ekip 14-13 önde tamamladı.
İkinci yarıda farkı açan Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü karşılaşmadan 29-22 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor