Nilüfer Belediyesi Süper Lig'e Galibiyetle Başladı
Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü, deplasmanda Önallar Giresunspor'u 29-22 mağlup etti. İlk yarıyı 14-13 önde kapatan Nilüfer, ikinci yarıda farkı açarak galibiyeti elde etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü, deplasmanda Önallar Giresunspor'u 29-22 yendi.

Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını konup ekip 14-13 önde tamamladı.

İkinci yarıda farkı açan Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü karşılaşmadan 29-22 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor
