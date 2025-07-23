Niğdeli Minik Boksörler Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Niğdeli Minik Boksörler Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti
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14-21 Temmuz 2025 tarihleri arasında Tokat'ta düzenlenen Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Niğdeli sporcular büyük başarılara imza attı. Ayşe Neva Battal Türkiye Şampiyonu olurken, Melik Abdullah Baylam Türkiye ikincisi oldu.

14-21 Temmuz 2025 tarihleri arasında Tokat'ta düzenlenen Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Niğdeli sporcular büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye genelinden 63 ilden toplam 650 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, Niğde'yi temsil eden minik boksörler dereceyle döndü. 31 kilogram kategorisinde ringe çıkan Ayşe Neva Battal, tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. 32,5 kilogramda mücadele eden Melik Abdullah Baylam ise Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi.

Sporcuların bu önemli başarısında, antrenörleri Abdurrahman Özben ve Fırat Dayan'ın katkısı büyük oldu. Uzun süredir disiplinli bir şekilde hazırlanan genç sporcuların elde ettiği dereceler, hem ailelerini hem de Niğde spor camiasını gururlandırdı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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