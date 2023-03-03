Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a attığı imza kurumadan Milan'a gidiyor

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo, sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Sarı-kırmızılıların, 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı İtalyan yıldızın, Milan'a transfer olacağı belirtildi.

Süper Lig'in lideri Galatasaray, ara transfer döneminde Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katarak büyük ses getirmişti. Taraftarı oldukça heyecanlandıran İtalyan yıldız, sezon sonunda yolcu.

MILAN'A GİDİYOR

Ajansspor'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, sezon sonunda Milan'a imza atacak. Sarı-kırmızılılar, İtalyan yıldızı 15 milyon euro bonservis bedeli ile Roma'dan kadrosuna katmıştı.

MATA DA YOLCU

Galatasaray, Juan Mata'nın sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacak. Sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcusu sezon sonunda takımdan ayrılacak.