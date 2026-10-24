Nesine 3. Lig'de 8. hafta maçları oynandı, Balıkesirspor Altay'ı 5-0 yendi

Nesine 3. Lig'de 8. hafta maçları oynandı, Balıkesirspor Altay'ı 5-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 3. Lig'de 8. hafta müsabakaları devam etti. Gruplarda bugün oynanan maçlarda Balıkesirspor Altay'ı 5-0 yenerken Tokat Belediyespor Küçükçekmece Sinopspor'a 1-5, Amasyaspor FK da Orduspor 1967'ye 0-3 yenildi.
Nesine 3. Lig'de 8. hafta maçlarına devam edildi.
Gruplarda bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
1. Grup
Tokat Belediyespor- Küçükçekmece Sinopspor: 1-5
Amasyaspor FK- Orduspor 1967: 0-3
Düzce Cam Düzcespor-Karabük İdmanyurdu: 4-1
Karadeniz Ereğli 1980-Beykoz Anadoluspor: 1-3
Gölcükspor-Zonguldakspor FK: 2-2
Silivrispor-Yalova FK 77: 2-0
Büyükçekmece Gücü FK-Pazarspor: 0-0
2. Grup
1922 Akşehirspor-Etimesgutspor: 0-2
Denizli İdmanyurdu 1959-Bigaspor: 2-0
Gemlik Sümerbey Futbol-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-1
Bucaspor 1928-Eskişehir Anadoluspor: 0-1
Karşıyaka-Söke 1970: 2-1
Eskişehirspor-Bursa Yıldırımspor: 2-2
Balıkesirspor-Altay: 5-0
3. Grup
Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor-Karaman FK: 6-0
Diyarbekirspor-Adanaspor: 3-1
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Bitlis 1916 Futbol: 1-1
Yeni Mersin İdmanyurdu-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-0
Malatya Yeşilyurtspor-1964 Silifkespor: 4-0
Niğde Belediyespor-Ağrı 1970: 2-1