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Nesine 3. Lig'de 8. hafta maçları oynandı, Balıkesirspor Altay'ı 5-0 yendi

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Nesine 3. Lig'de 8. hafta müsabakaları devam etti. Gruplarda bugün oynanan maçlarda Balıkesirspor Altay'ı 5-0 yenerken Tokat Belediyespor Küçükçekmece Sinopspor'a 1-5, Amasyaspor FK da Orduspor 1967'ye 0-3 yenildi.

Nesine 3. Lig'de 8. hafta maçlarına devam edildi.

Gruplarda bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

1. Grup

Tokat Belediyespor- Küçükçekmece Sinopspor: 1-5

Amasyaspor FK- Orduspor 1967: 0-3

Düzce Cam Düzcespor-Karabük İdmanyurdu: 4-1

Karadeniz Ereğli 1980-Beykoz Anadoluspor: 1-3

Gölcükspor-Zonguldakspor FK: 2-2

Silivrispor-Yalova FK 77: 2-0

Büyükçekmece Gücü FK-Pazarspor: 0-0

2. Grup

1922 Akşehirspor-Etimesgutspor: 0-2

Denizli İdmanyurdu 1959-Bigaspor: 2-0

Gemlik Sümerbey Futbol-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-1

Bucaspor 1928-Eskişehir Anadoluspor: 0-1

Karşıyaka-Söke 1970: 2-1

Eskişehirspor-Bursa Yıldırımspor: 2-2

Balıkesirspor-Altay: 5-0

3. Grup

Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor-Karaman FK: 6-0

Diyarbekirspor-Adanaspor: 3-1

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Bitlis 1916 Futbol: 1-1

Yeni Mersin İdmanyurdu-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-0

Malatya Yeşilyurtspor-1964 Silifkespor: 4-0

Niğde Belediyespor-Ağrı 1970: 2-1

Kaynak: AA
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