Nesine 3. Lig'de 7. hafta sona erdi, üç grupta sonuçlar belli oldu

Nesine 3. Lig'de 7. hafta sona erdi, üç grupta sonuçlar belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 3. Lig'de 7. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Pazarspor Tokat Belediyespor'u 1-0, Zonguldakspor Büyükçekmecegücü FK'yı 2-1 yenerken Kepezspor Bucaspor 1928'e 1-3 mağlup oldu.
Futbolda Nesine 3. Lig'in 7. haftası sona erdi.
Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Pazarspor- Tokat Belediyespor: 1-0
Zonguldakspor-Büyükçekmecegücü FK: 2-1
Küçükçekmece Sinopspor-Düzce Cam Düzcespor: 2-1
Beykoz Anadoluspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 1-1
Yalova FK 77-Amasyaspor: 1-1
Karabük İdmanyurdu-Silivrispor: 1-0
2. Grup
Kepezspor- Bucaspor 1928: 1-3
Etimesgutspor-Balıkesirspor: 2-2
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Gemlik Sümerbey Futbol: 1-1
Bigaspor-1922 Akşehirspor: 2-0
Ayvalıkgücü Belediyespor-Karşıyaka: 0-0
Söke 1970-Denizli İdmanyurdu 1959: 3-3
Bursa Yıldırımspor-Uşakspor: 1-1
Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları-Alanya 1221 Futbol: 1-2
3. Grup
Ağrı 1970-Kırıkkale FK: 0-2
Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Niğde Belediyespor: 4-2
Ayos Osmaniyespor-Diyarbekirspor: 1-0
Karaman FK-Adana Adaletgücüspor: 0-1
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Açıkalın Erciyes 38 Futbol: 0-0