Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Nesine 3. Lig'de 7. hafta sona erdi, üç grupta sonuçlar belli oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 3. Lig'de 7. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Pazarspor Tokat Belediyespor'u 1-0, Zonguldakspor Büyükçekmecegücü FK'yı 2-1 yenerken Kepezspor Bucaspor 1928'e 1-3 mağlup oldu.

Futbolda Nesine 3. Lig'in 7. haftası sona erdi.

Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Pazarspor- Tokat Belediyespor: 1-0

Zonguldakspor-Büyükçekmecegücü FK: 2-1

Küçükçekmece Sinopspor-Düzce Cam Düzcespor: 2-1

Beykoz Anadoluspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 1-1

Yalova FK 77-Amasyaspor: 1-1

Karabük İdmanyurdu-Silivrispor: 1-0

2. Grup

Kepezspor- Bucaspor 1928: 1-3

Etimesgutspor-Balıkesirspor: 2-2

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Gemlik Sümerbey Futbol: 1-1

Bigaspor-1922 Akşehirspor: 2-0

Ayvalıkgücü Belediyespor-Karşıyaka: 0-0

Söke 1970-Denizli İdmanyurdu 1959: 3-3

Bursa Yıldırımspor-Uşakspor: 1-1

Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları-Alanya 1221 Futbol: 1-2

3. Grup

Ağrı 1970-Kırıkkale FK: 0-2

Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Niğde Belediyespor: 4-2

Ayos Osmaniyespor-Diyarbekirspor: 1-0

Karaman FK-Adana Adaletgücüspor: 0-1

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Açıkalın Erciyes 38 Futbol: 0-0

Kaynak: AA
A Milli Takım'da Montella'nın yerine 2 yeni aday

Montella'nın yerine 2 bomba aday!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin

Nihat Kahveci'den Süper Lig devine kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin
Melis İşiten’den evlilik itirafı: Uraz Kaygılaroğlu’nu kafede görüp sevgilisinden ayrılmış

Melis İşiten’den çok konuşulacak itiraf: Sevgilim varken aşık oldum
Üsküdar Belediye Başkanvekili Gültekin'in ölümünde yeni gelişme! Makam şoförü tutuklandı

Dündar Ziya Gültekin'in ölümünde 1 tutuklama
Ankara’da belediye otobüsünün lastiği yola fırladı! O anlar kamerada

Trafikte akılalmaz olay! Otobüs seyir halindeyken yaşandı
Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama

Fenerbahçelilerin korktuğu haber geldi
ABD'de yeni uyuşturucu dalgası: Evlerde üretiliyor, panzehir işe yaramıyor

ABD'de yeni uyuşturucu dalgası! Panzehir bile işe yaramıyor
Şişli'de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti

İstanbul'da ölümcül konser! Can kaybı arttı