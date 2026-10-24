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Nenad Lalovic, UWW başkanlığına 140 oyunun tamamını alarak yeniden seçildi

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Kazakistan'ın başkenti Astana'daki UWW kongresinde tek aday olan Nenad Lalovic, kullanılan 140 oyunun tamamını alarak 2032'ye kadar yeniden başkanlığa seçildi. Türkiye Güreş Federasyonu, 2013'ten bu yana başkanlık görevini sürdüren Lalovic'i tebrik etti.

Dünya Güreş Birliğinin (UWW) genel kurulunda Nenad Lalovic, başkanlık görevine yeniden getirildi.

2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nın düzenlendiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da UWW'nin kongresi yapıldı.

Kongreye tek aday olarak katılan Lalovic, kullanılan 140 oyun tamamını alarak 2032 yılına kadar yeniden başkanlığa seçildi.

Dünya Şampiyonası'nı yerinde takip eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de kongreye katıldı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yayımlanan kutlama mesajında, "2013 yılından bu yana Dünya Güreş Birliği Başkanlığı görevini sürdüren Nenad Lalovic'i yeniden başkanlığa seçilmesinden dolayı tebrik ediyor, yeni görev döneminin dünya güreşinin gelişimine, uluslararası işbirliğinin güçlenmesine ve güreş sporunun geleceğine katkı sağlamasını temenni ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA
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