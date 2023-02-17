Ne Galatasaray Ne Fenerbahçe! Bertuğ Yıldırım, Antalyaspor'a imzayı attı

Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası ligden çekilen Hatayspor'da ayrılıklar devam ediyor. Son olarak adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Bertuğ Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu.

SEZON SONUNA KADAR ANTALYASPOR FORMASI GİYECEK

Hatayspor forması giyen ve "Yerli Haaland" olarak anılan Bertuğ Yıldırım, sezon sonuna kadar Antalyaspor'a kiralandı. Akdeniz ekibi transferin gerçekleştiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen bildirdi.

BERTUĞ YILDIRIM'IN KARNESİ

Bertuğ Yıldırım, bu sezon Hatayspor formasıyla 19 resmi maça çıktı. Genç yıldız bu maçlarda takımına 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi.