Alperen Şengün'den, Detroit Pistons karşısında 19 sayı

NBA'de Houston Rockets konuk ettiği Detroit Pistons'ı 111-104 mağlup ederken, milli basketbolcu Alperen Şengün 19 sayı, 5 asist, 2 top çalma ve 1 ribaund ile oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets evimde karşılaştığı Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons'ı 111-104'lük skorla mağlup etti. Ligdeki 27. galibiyetini elde eden Houston'da Alperen 30 dakika kaldığı parkede 19 sayı, 5 asist, 2 top çalma ve 1 ribaund ile oynarken, Kevin Durant de 32 sayı, 7 ribaund ile katkı verdi. Bu sezon 4 maç sonra kaybeden ve toplamda da 11. yenilgisini alan Detroit'te ise Jalen Duren 18 sayı, Isaiah Stewart da 16 sayıyla ön plana çıktı.

Shai Gilgeous Alexander'ın 47 sayısı Oklahoma'ya yetmedi

Indiana Pacers deplasmanda oynadığı Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder'ı 117-114'lük skorla yendi. Bu sezonki 11. galibiyetini kazanan Indiana'da Andrew Nembhard 27 sayı, Jarace Walker 26 sayı ve Pascal Siakam da 21 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Ligdeki 9. yenilgisini alan Oklahoma'da ise Shai Gilgeous Alexander 47 sayı, Chet Holmgren de 25 sayı kaydetti.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Detroit Pistons: 104 - Houston Rockets: 111

Brooklyn Nets: 126 - Boston Celtics: 130

Cleveland Cavaliers: 123 - Sacramento Kings: 118

Atlanta Hawks: 110 - Phoenix Suns: 103

Oklahoma City Thunder: 114 - Indiana Pacers: 117

Memphis Grizzlies: 127 - New Orleans Pelicans: 133

Milwaukee Bucks: 100 - Denver Nuggets: 102

Portland Trail Blazers: 98 - Toronto Raptors: 110