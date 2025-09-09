Haberler

Nazillispor'un Transfer Hamleleri Devam Ediyor

Nazillispor'un Transfer Hamleleri Devam Ediyor
3. Lig 4. Grup'ta sezonun başında mağlup olan Nazillispor, transfer yasağı nedeniyle kadrosunu amatör oyuncularla güçlendiriyor. Takım, Pazarspor'dan 27 yaşındaki stoper Furkan Yılgın ve Şirinyer FK'dan 19 yaşındaki Arda Kabadayı'yı kadrosuna kattı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanındaki 2-0'lık mağlubiyetle başlayan Nazillispor transfer harekatını sürdürüyor. Transfer yasağı olduğu için kadrosuna kattığı isimleri yeni statüyle amatöre döndürüp amatör olarak oynatan, kadrosunda geçen sezondan kalan 4 isim haricinde profesyonel oyuncu olmayan Nazilli, Pazarspor'dan 27 yaşındaki stoper Furkan Yılgın ile de sözleşme imzaladı. Furkan da amatöre dönüp takımda amatör olarak forma giyecek. Öte yandan siyah-beyazlı ekip altyapıya da Şirinyer FK'dan 19 yaşındaki Arda Kabadayı'yı transfer etti.

