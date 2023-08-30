Nazilli Belediyespor, Salih Kavrazlı'yı transfer etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, dış transfer çalışmalarını sürdürürken, siyah-beyazlılar Salih Kavrazlı'yı renklerine bağladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor dış transfer çalışmalarına devam ediyor. Nazilli Belediyespor yeni sezon yapılanması çerçevesinde Altınordu altyapısında yetişen Salih Kavrazlı'yı kadrosuna kattı. Naz-naz'da 21 yaşındaki sağ kanat Kavrazlı ile resmi sözleşme imzalandı. Nazilli Belediyespor'dan transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuza 'kulübümüze hoş geldin' diyor; nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Salih Kavrazlı Kimdir?

Salih Kavrazlı 16 Mart 2002 tarihinde Ağrı şehrinde doğdu. 1,78 m boyunda olan ve Altınordu alt yapısında yetişen Kavrazlı, Adana Demirspor, Trabzonspor ve Hekimoğlu klüplerinde forma giydi. - AYDIN