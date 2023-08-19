Nazilli Belediyespor'da Yeni Teknik Direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'da devir işlemi tamamlandı ve yeni teknik direktör olarak Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu göreve getirildi.
Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'da uzun süredir beklenen devir işleminin gerçekleşmesinin ardından yönetim teknik direktörünü belirledi. Siyah-beyazlılar Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu ile sözleşme imzaladı. Özcan Bizati, Mustafa Ceviz ve Cihan Erdil isimlerinin gündeme geldiği Naz-Naz'da sürpriz bir şekilde Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu göreve getirildi.
Yavuzyiğitoğlu 3 yıldan bu yana Ümraniyespor'da sportif direktörlük görevini üstleniyordu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor