Nazilli Belediyespor'da Yeni Teknik Direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'da devir işlemi tamamlandı ve yeni teknik direktör olarak Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu göreve getirildi.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'da uzun süredir beklenen devir işleminin gerçekleşmesinin ardından yönetim teknik direktörünü belirledi. Siyah-beyazlılar Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu ile sözleşme imzaladı. Özcan Bizati, Mustafa Ceviz ve Cihan Erdil isimlerinin gündeme geldiği Naz-Naz'da sürpriz bir şekilde Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu göreve getirildi.

Yavuzyiğitoğlu 3 yıldan bu yana Ümraniyespor'da sportif direktörlük görevini üstleniyordu.