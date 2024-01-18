Galatasaray'ın Nelsson'u bırakmaya niyeti yok! Napoli'den son teklifin 2 katını istediler

Davinson Sanchez'in sakatlığı sonrası Galatasaray'da formasına kavuşan Victor Nelsson'un başarılı performansı taliplerini yeniden harekete geçirdi. Danimarkalı futbolcu için Napoli, sarı-kırmızılıların kapısını çaldı.

GALATASARAY 20 MİLYON EURO İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre, Napoli, Galatasaray'a 10 milyon euroluk teklifte bulundu. Ancak sarı-kırmızılılar, serbest kalma bedeli 25 milyon euro olan başarılı stoper için 20 milyon euro istedi.

İTALYA'DAN BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Atalanta, Fiorentina ve Milan'ın da ilgisinin bulunduğu Nelsson bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 kez gol atma başarısı gösterdi.