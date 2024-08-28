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Ne yapıyorsun Batshuayi? Takım elenmiş ama onun aklı nerde

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Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, Young Boys maçı sonrası elinde 4 tabak yemekle RAMS Park'tan çıkış yaparken görüntülendi. Belçikalı futbolcunun o anları çok konuşuldu.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk etti. İsviçre'deki ilk maçı 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar, sahasındaki maçta da rakibine 1-0 mağlup olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

BATSHUAYI ELİNDE YEMEKLE ÇIKTI

Mücadele sonrası ortaya çıkan görüntülerde ise Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi'nin elinde 4 tabak yemekle RAMS Park'tan çıkış yaptığı görüldü. Belçikalı futbolcunun o anları çok konuşuldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (11)

Bolvadinli Cazador:

aFrikalı olan futbolcular yokluk nedir bilir. adam yanlız kendine değil memleketteki kabilesine de bakıyor. helal olsun

16
4
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AbdulMetin:

İsveç'ten misafirleri vardır adamın ne olmuş ki???

12
0
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MEMOLLİ null:

yemediklerini yiyecek.

9
1
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Saban Simsek:

takim yenildi diye yemek yemesin,mi nekadar sacma bir haber başligi

6
2
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Erem:

Adam acıkmış napsın

6
0
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Yasar Unal:

Bathsuayi bu. Her duruma uyum sağlar. Çok iyi bir profesyoneldir. Entresan ki Türkiye'de gittiği takımlarda hiç süper lig şampiyonluğu yaşayamamıştır.

3
0
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Serdar Kocakaya:

fener boşuna mı yolladı ??

3
0
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Mustafa Koyukan:

haber mi bu şimdi ne yapsın adam açmı kalsın misafiri varsa onada almış ne var bunda

0
0
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Aydın Elmalı:

Darısı GS başına

0
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Hakan Günde:

nasıl olsa bu takımda bana yer yok yiyip içip keyfime bakiyim demiştir.. Galatasaray da faydalı olamayacaktır bunu yazın bir taraflara

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Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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