MXGP Dünya Motokros Şampiyonası'nda Şampiyon Herlings Jeffrey
Güncelleme:
Afyonkarahisar'da düzenlenen MXGP Dünya Motokros Şampiyonası final 2. yarışı sona erdi. Hollandalı sürücü Herlings Jeffrey birinciliği elde ederken, Fransız Febvre Romain ikinci, Belçikalı Coenen Lucas ise üçüncü oldu.

MXGP Dünya Motokros Şampiyonası final 2. yarışı sonuçlanırken, yarışta Hollandalı Herlings Jeffrey şampiyon oldu.

Afyonkarahisar'da düzenlenen MXGP Dünya Motokros Şampiyonası final 2. yarışı ile müsabakalar tamamlandı. Hayli çekişmeli geçen yarışta Hollandalı Herlings Jeffrey birinci, Fransız yarışçı Febvre Romain ikinci ve Belçikalı yarışçı Coenen Lucas'ın üçüncü oldu.

Gerçekleştirilen son yarış ile kentte 2 gündür devam eden 8. MXGP Of Türkiye yarışları sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
