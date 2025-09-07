MXGP Dünya Motokros Şampiyonası'nda Şampiyon Herlings Jeffrey

MXGP Dünya Motokros Şampiyonası final 2. yarışı sonuçlanırken, yarışta Hollandalı Herlings Jeffrey şampiyon oldu.

Afyonkarahisar'da düzenlenen MXGP Dünya Motokros Şampiyonası final 2. yarışı ile müsabakalar tamamlandı. Hayli çekişmeli geçen yarışta Hollandalı Herlings Jeffrey birinci, Fransız yarışçı Febvre Romain ikinci ve Belçikalı yarışçı Coenen Lucas'ın üçüncü oldu.

Gerçekleştirilen son yarış ile kentte 2 gündür devam eden 8. MXGP Of Türkiye yarışları sona erdi. - AFYONKARAHİSAR