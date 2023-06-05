Muslera'dan canlı yayında bomba "Aşkın Olayım" isyanı! Icardi neye uğradığını şaşırdı

Fenerbahçe derbisi sonrası şampiyonluk kutlamaları yapan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin röportajına, Muslera dahil olup "Aşkın Olayım" şarkısından bir kısmı söyledi. Uruguaylı eldivenin daha sonra "Uyuz oluyorum artık bu şarkıya" demesi renkli anlara sahne oldu.

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçın ardından görkemli bir kutlamayla kupayı kaldırdı. Yaşadıklarını GSTV'ye anlatan Mauro Icardi'nin röportajına Fernando Muslera dahil oldu ve "Aşkın Olayım" şarkısına yaptığı esprili yorumla herkesi güldürdü.

"UYUZ OLUYORUM ARTIK BU ŞARKIYA"

Mauro Icardi'nin röportaj verdiği sırada yayına giren Muslera, Arjantinli yıldızla özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısının bir kısmını söyledi. Uruguaylı eldiven daha sonra yaptığı açıklamada, "Uyuz oluyorum artık bu şarkıya ama mutlu bir şekilde, hoşuma giderek." ifadelerini kullandı.

ICARDI'YE SİMGE SAĞIN EŞLİK ETTİ

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, bu sezon Simge Sağın'ın seslendirdiği "Aşkın Olayım şarkısıyla özdeşleşti. Arjantinli yıldız, attığı gollerden sonra çalan şarkıyı şampiyonluk kutlamalarında Simge Sağın ile birlikte söyledi.