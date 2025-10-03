Muş'ta Tenis Antrenmanları Yoğun İlgiyle Devam Ediyor
Korkut Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından spor okulları kapsamında yürütülen tenis antrenmanları, Korkut Spor Salonu'nda aralıksız sürüyor. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlara çok sayıda sporcu katılıyor. Çalışmalarda sporcuların teknik ve fiziksel gelişimlerine yönelik program uygulanıyor. - MUŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor