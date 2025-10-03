Muş'ta Tenis Antrenmanları Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

MUŞ (İHA) – Muş'un Korkut ilçesinde spor okulları kapsamında düzenlenen tenis antrenmanları, uzman antrenörler eşliğinde yoğun katılımla devam ediyor.

Korkut Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından spor okulları kapsamında yürütülen tenis antrenmanları, Korkut Spor Salonu'nda aralıksız sürüyor. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlara çok sayıda sporcu katılıyor. Çalışmalarda sporcuların teknik ve fiziksel gelişimlerine yönelik program uygulanıyor. - MUŞ