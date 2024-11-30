Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor

Halep düştü, Esad pes etti

 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi

Esad, uluslararası havalimanını terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktı
28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor

28 ilde yapılan son seçim anketi

Muş Spor, Ergene Velimeşe Spor'u 2-0 Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Muş Spor, sahasında Ergene Velimeşe Spor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Yusuf Yıldırım ve Taha Ahmet Balsu kaydetti.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 13. haftasında Muş Spor, sahasında karşılaştığı Ergene Velimeşe Spor'u 2-0 mağlup etti

Hakemler: Veysel Karani Özkan, Berat Binbir, Cihat Sevi

Muş Spor: İlker Günay, Muhammet Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu, İlker Günaslan, Yusuf Yıldırım, Metin Yüksel, Tuğkan Kamışoğlu (Ebu Sıddık Çelik dk. 75), Cem Çelik (Yakup Alkan dk. 62), Ahmet Sun, Halil Yılmaz (Emirhan Kayalar dk. 62), Taha Ahmet Balsu (Kadir Torbacı dk. 80)

Ergene Velimeşe Spor: Emre Yılmaz, Burak Yıldız, Mert Er Estik, Safa Yıldırım, Vehbi Furkan Yıldırım, Mete Karahan, Akif Özerli (Yusuf Çiçek dk. 82), İbrahim Fatih Dilek, Osman Gümüş (Ramazan Taş dk. 70), Fahri Yağız Parlak (Mehmet Haşim Çoban dk. 70), Gürkan Furtun

Goller: Yusuf Yıldırım (dk. 67), Taha Ahmet Balsu (dk. 78) (Muş Spor) - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

O Ses Türkiye'nin jürisi belli oldu! Değişen bir isim var
img

UEFA'dan ne kadar para kazandıkları ortaya çıktı
img

Daha 15 yaşında! Kendini Marmaray'ın altına attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TV8 canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlıyor, hangi tarihte? O Ses Türkiye 2025 jüri üyeleri kimler? Rams Başakşehir-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Rams Başakşehir-Göztepe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.