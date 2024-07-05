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Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Aydan Ferhatoğlu Milli Takım Teknik Kurulu Üyeliğine Seçildi

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Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde karate antrenörü olarak görev yapan Aydan Ferhatoğlu, Türkiye Karate Federasyonu tarafından Ümit Genç ve 21 yaş altı Milli Takımlar Teknik Kurulu üyeliğine seçildi. Ferhatoğlu, milli takım sporcularını Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlayacak.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde karate antrenörü olarak görev yapan Aydan Ferhatoğlu, Türkiye Karate Federasyonu tarafından Ümit Genç ve 21 yaş altı Milli Takımlar Teknik Kurulu üyeliğine seçildi.

Muş'ta karate sporunun sevilmesinde önemli bir görev üstlenen, binlerce çocuk ile gencin karate sporuyla tanışmasına vesile olan Antrenör Aydan Ferhatoğlu, emeklerinin karşılığını Ümit Milli Genç ve U21 Milli Takımlar Teknik Kurulu üyeliğine seçilerek almış oldu. Daha önce karate milli takımında antrenör olarak görev yapan Ferhatoğlu, almış olduğu yeni görev ile milli takım sporcularını Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlayacak. Ferhatoğlu, aynı zamanda tek kadın antrenör olarak görev yapacak.

Ferhatoğlu, Milli Takım Ümit Genç ve U21 Milli Takımlar Teknik Kurulu üyeliğine seçilmesinde kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Türkiye Karate Federasyonu Ümit Genç U21 Teknik Kurul üyeliğine atanmam vesilesi ile bu onurlu görevi bana ilimize ve bölgemize layık gören Federasyon Başkanımız Av. Dr. Aslan Abit Uğuz'a doğu karatesinin gelişmesi için bizlere her türlü desteği sunan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mehmet Arif Taşdemir ve ekibine, bugünlere gelmemde büyük emeği olan hocam Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi'ye, desteğini benden esirgemeyen büyükler ve ümit, genç ve U21 teknik kurul ekibine, aileme, dostlarıma ve tüm Muş karate ailesine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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