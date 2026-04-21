Murat Fırat, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Murat Fırat, grekoromen stilde yarı finalde Ukraynalı rakibini 4-0 yenerek finale yükseldi. Cengiz Arslan bronz madalya için mücadele edecek.

Başkent Tiran'daki organizasyonun ikinci gününde Murat Fırat, dünya ikincisi Ukraynalı Oleksandr Hrushyn ile yaptığı grekoromen stil 67 kilo yarı final müsabakasını 4-0 kazandı.

Finale adını yazdıran Murat, yarın altın madalya maçında Azerbaycanlı Hasrat Jafarov ile karşılaşacak.

2022 yılında Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi, organizasyon tarihinde ayrıca 2 bronz madalya aldı.

Murat Fırat, gündüz seansında Norveçli Haavard Joergensen'i 3-1, Fransız Yanis Driss Guendez Nifri'yi 4-1, Ermeni Slavik Galtas'ı 5-0 yenmişti.

Cengiz Arslan, bronz madalya için güreşecek

Türkiye'yi grekoromen stil 72 kiloda temsil eden Cengiz Arslan, yarı finalde Gürcü Iuri Lomadze'ye 3-2 mağlup oldu.

Yarın üçüncülük için mindere gelecek Cengiz, 2019 yılında Avrupa ikinciliği elde etmişti.

Milli sporculardan Abdulkadir Çebi (97 kilo), çeyrek finalde yenildiği Macar Alex Gergo Szoke'nin finale yükselmesiyle repesaj müsabakasına çıkmaya hak kazandı. Mert İlbars (60 kilo) ve Yüksel Sarıçiçek (82 kilo) ise organizasyona veda etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
