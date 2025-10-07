Muğlaspor, 18 Yıl Sonra Döndüğü Ligde 4'te 4 Yaptı

Haberler

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, Erbaaspor'u 2-1 yenerek 4. galibiyetini elde etti ve 14 puanla 3. sıraya yükseldi.

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Muğlaspor, 18 yıl sonra döndüğü ligde galibiyet serisini sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar 7'nci haftanın kapanış maçında Bodrum İlçe Stadı'nda Erbaaspor'u 2-1 yenerek 4'te 4 yaptı. Bucaspor 192 (D), Kepezspor ve İnegölspor (D) maçlarını gol yemeden kazanıp zirveye doğru yaklaşan Ege temsilcisi Erbaaspor galibiyetiyle 14 puana yükselip 3'üncü sıraya yükseldi.

Grupta 1 maçı da eksik olan Muğlaspor'da teknik direktör Besim Durmuş, seri galibiyetleri sürdürmek istediklerini belirtti. Zorlu bir maçı geride bıraktıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Bu haftayı da galibiyetle kapatmak çok önemliydi. Son dakikaları 10 kişi oynadık. Gereken skoru alarak yolumuza devam ediyoruz" dedi. Muğlaspor pazar günü deplasmanda İskenderunspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
