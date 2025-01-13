Muğla'nın Ümit Milli Kadın Hokey Takımı Avrupa Üçüncüsü Oldu

Muğla'dan 8 sporcunun yer aldığı Ümit Milli Kadın Hokey Milli Takımı, büyük bir başarıya imza atarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Aleyna Başbuğ, Sude Nur Kurt, Gülcan Paksoy, Sıla Aleyna Çelebi, Rüveyda Duruakan, Esma İdik, Sıla Erkoç ve Buse Şahiner gibi Muğlalı sporcuların da önemli katkılarıyla elde edilen bu başarı, hem Muğla'da hem de Türkiye'de gurur kaynağı oldu.

Takımın antrenörlerinden Serkan Şen, elde edilen Avrupa Üçüncülüğünün Türk Hokey tarihinin en büyük başarılarından biri olduğunu belirtti. Serkan Şen, şu sözlerle takımı ve destek veren herkesi kutladı: "Bu büyük başarıda emeği olan Muğalı sporcularımızı, teknik ekipteki arkadaşlarımızı ve milli takımımızı tebrik ediyorum. Tüm destekçilerimize teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA