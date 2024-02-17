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Menteşe Spor Lisesi Okullar Arası Kızlar Hokey İl Birincisi

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen Okullar Arası Kızlar ve Erkekler Hokey İl Birinciliği müsabakasında Menteşe Spor Lisesi kızlar grubunda birinci oldu. Hokey Antrenörü Serkan Şen, başarılı olan öğrencileri tebrik etti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Okullar Arası Kızlar ve Erkekler Hokey İl Birinciliği müsabakası düzenlenirken turnuvada kızlar grubunda Menteşe Spor Lisesi birinci oldu.

Okul Sporları Hokey Gençler İl Birinciliği 6 takımın katılımı ile gerçekleşen turnuvada Genç Kızlarda birinci Menteşe Spor Lisesi, ikinci Dalaman Adile İhsan Mermerci MTAL oldu. Genç Erkeklerde birinci Milas Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi, ikinci Menteşe Spor Lisesi, üçüncü Bodrum Şehit Türkmen Tekin Anadolu Lisesi, dördüncü Bodrum Turgutreis Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi oldu.

Hokey Antrenörü Serkan Şen yaptığı açıklamada, "Bizler Muğlamızdan en iyi oyuncuları seçiyoruz. Okullarımız arasında düzenlenen müsabakalar sonucunda başarılı olan öğrencileri Hokey branşında spora kazandırıyoruz. Bu karşılaşmalarda birinci gelen okullarımızı tebrik ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Serkan Şen Muğla Spor Spor Haberler

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