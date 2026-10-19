Muğla'da Cumhuriyet Kupası Hokey Turnuvası 9 takımın katılımıyla sona erdi

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Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası Hokey Turnuvası, 9 takımın katılımıyla tamamlandı.

Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada sporcular, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sahaya taşıdı. Büyük heyecana sahne olan organizasyonda 9 takım mücadele ederken, sporun birleştirici gücü ve Cumhuriyet coşkusu bir arada yaşandı.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuva, sporcuların rekabeti ve takım ruhuyla renkli görüntülere sahne oldu. Cumhuriyet coşkusunun sporla buluştuğu turnuva, katılımcıların mücadeleleriyle tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı