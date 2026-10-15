MSKÜ'lü Emekçi, BM'nin Cenevre'deki bisiklet ağı toplantısına davet edildi

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Öğretim Görevlisi Feridun Emekçi, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından 12-13 Kasım 2026 tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek "Bisiklet Rotası Ağı Sözleşmesi'nin Geliştirilmesi Üzerine Uzmanlar Grubu" toplantısına davet edildi.

Palais des Nations'da gerçekleştirilecek toplantıda Emekçi, ENVERÇEVKO Ulusal EuroVelo Koordinatörlüğü adına bisikletli ulaşım ve bisiklet turizmi altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaları aktaracak.

İki yıl sürmesi planlanan çalışma grubu kapsamında yılda dört kez düzenlenecek uzman toplantılarında görüş ve öneriler sunularak uluslararası bisiklet ağı politikalarının geliştirilmesine katkı sağlanacak.

Çalışma grubu tarafından yürütülecek süreç sonunda, Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere bisiklet rotası ağlarının geliştirilmesi konusunda yol gösterici bir rehber hazırlanması hedefleniyor.

Feridun Emekçi, daha önce de 2022-2024 yılları arasında Bisiklet Uzmanlar Grubu (Group of Experts - GoE) çalışmalarına iki yıl boyunca katkı sunmuştu. Yeni çalışma grubuna davet edilmesiyle birlikte Emekçi, uluslararası düzeyde bisikletli ulaşım ve bisiklet turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalara yeniden katkı sağlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı