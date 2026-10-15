Haberler

MSKÜ'lü Emekçi, BM'nin Cenevre'deki bisiklet ağı toplantısına davet edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSKÜ'lü Emekçi, BM'nin Cenevre'deki bisiklet ağı toplantısına davet edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MSKÜ Öğretim Görevlisi Feridun Emekçi, UNECE’in 12-13 Kasım 2026’da Cenevre’de düzenleyeceği bisiklet rotası ağı uzmanlar grubu toplantısına davet edildi. Emekçi, ENVERÇEVKO adına çalışmaları aktaracak; grup, BM ülkeleri için rehber hazırlamayı hedefliyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Öğretim Görevlisi Feridun Emekçi, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından 12-13 Kasım 2026 tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek "Bisiklet Rotası Ağı Sözleşmesi'nin Geliştirilmesi Üzerine Uzmanlar Grubu" toplantısına davet edildi.

Palais des Nations'da gerçekleştirilecek toplantıda Emekçi, ENVERÇEVKO Ulusal EuroVelo Koordinatörlüğü adına bisikletli ulaşım ve bisiklet turizmi altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaları aktaracak.

İki yıl sürmesi planlanan çalışma grubu kapsamında yılda dört kez düzenlenecek uzman toplantılarında görüş ve öneriler sunularak uluslararası bisiklet ağı politikalarının geliştirilmesine katkı sağlanacak.

Çalışma grubu tarafından yürütülecek süreç sonunda, Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere bisiklet rotası ağlarının geliştirilmesi konusunda yol gösterici bir rehber hazırlanması hedefleniyor.

Feridun Emekçi, daha önce de 2022-2024 yılları arasında Bisiklet Uzmanlar Grubu (Group of Experts - GoE) çalışmalarına iki yıl boyunca katkı sunmuştu. Yeni çalışma grubuna davet edilmesiyle birlikte Emekçi, uluslararası düzeyde bisikletli ulaşım ve bisiklet turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalara yeniden katkı sağlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
Dünyaca ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş

Ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş
Final yapan Gırgıriye’de sürpriz karar! Seyircinin talebiyle geri dönüyor

Final yapan Gırgıriye’de sürpriz karar! Seyircinin talebiyle geri dönüyor
Gazze'de yürekleri yakan görüntü

Dünyanın utanç karesi!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?

Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: Bu şaka mı?
Cemre Baysel ile Emirhan Topçu hakkında aşk iddiası! Annesinin takibi dikkat çekti

Cemre Baysel ile ilgili bomba iddia! Ünlü futbolcuyla aşk yaşıyor
İstanbul'un barajlarında son durum! Bakın 1 günde doluluk oranı ne kadar arttı

84 yılın yağış rekoru kırıldı! İşte İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi

İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi
Selin vurduğu Kağıthane'de dere kenarında erkek cesedi bulundu

Selin vurduğu Kağıthane'de kahreden son! Cesedi bulundu
Kazadan 7 saat önce 'Yağmur daha da hızlanırsa ölürüz' demişti! Antalya'da 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

7 saat önce 'ölürüz' demişti! Son videosu yürekleri yaktı
İstanbul için korkutan uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor

İstanbul için korkutan uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor