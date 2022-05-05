Mourinho: 'Trabzonspor bizi çok zorladı.' - Haberler

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Mourinho: 'Trabzonspor bizi çok zorladı.'

Dugout - Spor
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AS Roma menajeri Jose Mourinho, Leicester City'yi yenerek 21/22 Konferans Ligi finaline yükselme konusunda çok istekli. Mourinho, yarı final yolunda karşılaştıkları Trabzonspor hakkında da açıklamalarda bulundu.

AS Roma menajeri Jose Mourinho, Leicester City'yi yenerek 21/22 Konferans Ligi finaline yükselme konusunda çok istekli. Mourinho, yarı final yolunda karşılaştıkları Trabzonspor hakkında da açıklamalarda bulundu.

Dugout / Spor

Leicester City FC, Jose Mourinho, Trabzonspor, Roma, Spor, Haberler

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